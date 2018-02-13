Молния оставила в бомбардировщике B-52 дыру размером с человека

Межконтинентальный стратегический бомбардировщик B-52 (США) получил серьезные повреждения при прохождении через грозовой фронт. Молния оставила на нем "шрам" высотой с человеческий рост.

Самолет приписан к 93-й бомбовой эскадрилье ВВС США. Инцидент имел место еще 19 декабря минувшего года, но фотография повреждения просочилась в прессу только сейчас. Удар произошел непосредственно перед посадкой и, по словам экипажа, пришелся на хвост.

Благополучно посадив воздушное судно, экипаж осмотрел его и нашел огромную дыру в задней части. Причем ее характер указывает на невозможность полевого ремонта и требует замены всей хвостовой части.

Техникам предстоит решить нелегкую задачу. Выяснилось, что последний раз подобное делали 15 лет назад и только один человек обладал всеми навыками, необходимыми для ремонта.