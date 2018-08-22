Молоко поможет избежать диабета и избавиться от лишнего веса

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа ученых из Гуэлфского университета установили, что при помощи молока можно избавиться от лишнего веса и избежать диабета, сообщает Journal of Dairy Science.
К такому выводу исследователи пришли, проанализировав результаты эксперимента, в рамках которого 32 добровольца поделили на две группы. Первая группа употребляла обычное молоко, а вторая - воду. В результате оказалось, что стакан молока понижает уровень сахара в крови на весь день.-0-
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