"Мона Лиза" примерила футболку сборной Франции

В официальном аккаунте в Twitter парижского Лувра появилось изображение знаменитой картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза", на котором знаменитая женщина облачена в майку сборной Франции по футболу.
Félicitations à l'@equipedefrance pour leur victoire à la #CoupeDuMonde2018 ! pic.twitter.com/LVBVK6mJ3g— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) 15 июля 2018 г.
Таким необычным образом сотрудники музея решили поздравить сборную своей страны с победой в самом престижном футбольном турнире - чемпионате мира. Пользователям очень понравилась такая инициатива, а некоторые даже отметили, что "синий цвет ей к лицу".
Напомним, что в финальном матче, который состоялся 15 июля на московском стадионе "Лужники", сборная Франции обыграла хорватов со счетом 4:2 и завоевала титул чемпионов мира во второй раз в истории. Мундиаль прошел в России с 14 июня по 15 июля.
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