Монеты с изображением медвежонка Паддингтона выпущены в Великобритании

Коллекционные монеты с медвежонком Паддингтоном, героем сказок английского писателя Майкла Бонда, выпустил Королевский монетный двор Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Королевского двора на своем сайте.

Выпущенные монеты имеют номинал в 50 пенсов. Их выпуск приурочен к 60-й годовщине выхода в свет книги Майкла Бонда "Приключения Мишки Паддингтона". Монеты имеют две разновидности – на одной из монет медвежонок изображен на фоне Букингемского дворца, на другой - на Паддингтонском вокзале.

В обращение поступили 60 тыс. коллекционных монет. Стоимость серебряной монеты с цветным рисунком – 60 фунтов. Есть варианты и попроще – стоят 10 фунтов.

Произведение английского писателя Майкла Бонда про медвежонка Паддингтона вышло в октябре 1958 года. В 70-е годы прошлого века в Англии появились мягкие игрушки по мотивам сказки.

В 2014 году режиссер Пол Кинг снял фильм "Медвежонок Паддингтон", продолжение которого вышло на экраны в 2017 году. Последний фильм о сказочном медвежонке предполагается выпустить в 2018 году.