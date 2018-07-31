Московскую квартиру Левы из "Би-2" ограбили

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московскую квартиру музыканта Левы из группы "Би-2" ограбили в ночь на 31 июля. Об этом пишут СМИ.

Около 7 часов утра в квартире сработала сигнализация. Сотрудники полиции прибыли на место преступления спустя полторы минуты. Однако задержать виновных по горячим следам им не удалось.

Соседи слышали тихие голоса и шум, которые раздавались из тамбура примерно в 2-3 часа ночи, но значения этому не придали.

На месте ведутся следственные работы, устанавливается, что было похищено и оценивается общий ущерб. Воры объявлены в розыск. Ограничен доступ в подъезд дома посторонних.

Самого музыканта сейчас нет в Москве. Известно, что он отдыхает вместе со своей семьей в Испании.-0-