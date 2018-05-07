"Мстители 3" в рекордные сроки собрали в мировом прокате $1 млрд

Фильм студии Marvel "Мстители 3: Война бесконечности" в рекордные сроки собрал в мировом прокате $1 млрд. Об этом сообщает издание Deadline.
Данную сумму супергеройский блокбастер собрал всего за 11 дней, такое не удавалось ранее сделать ни одному кинопроекту.
Предыдущим рекордсменом является седьмой эпизод "Звездных войн", которому удалось собрать аналогичную сумму за 12 дней.
Стоит отметить, что "Мстители 3" достигли такого впечатляющего результата без помощи китайского проката, столь важного для крупнобюджетных голливудских проектов.
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