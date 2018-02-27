"Мстители: Война бесконечности" станут рекордно длинным фильмом от Marvel

В интернете обсуждают хронометраж супергеройского фильма "Мстители: Война бесконечности". Оказалось, что блокбастер будет длиться целых 2,5 часа, и это является рекордом среди фильмов от киностудии Marvel.

Если создатели фильма подтвердят хронометраж, то он действительно станет самым длинным фильмом Marvel из существующих. Пока что рекордсменом является кинолента "Первый мститель: Противостояние", длившийся 147 минут (2 часа 27 минут).

В съемках будущего фильма приняли участие актеры из "Мстителей" и "Стражей Галактики". Число звезд в одном кадре будет просто зашкаливать, что не может не радовать поклонников. К сожалению, продюсеры фильма отметили, что для многих персонажей он станет последним, при этом кинолента откроет двери для новых историй и героев.

Мировая премьера состоится 25 апреля 2018 года.-0-