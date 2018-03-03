Мурчание кошек способствует лечению ран и снижению стресса

Американские ученые пришли к выводу, что регенерацию человеческих ран может ускорить мурчание кошек. Также эти звуки успокаивают и снижают стресс.
Специалисты сообщают, что кошки мурчат в диапазоне от 25 до 150 герц. Это довольно низкие частоты, которые благотворно воздействуют на организм человека. Мурчание позволяет нейронам работать более слаженно, в результате чего человек быстрее может справиться со стрессом.
Специалисты отмечают, что вибрации, исходящие от кошек в момент мурчания, способствуют восстановлению костей после переломов. Низкочастотные импульсы стимулируют выработку кальция. Также владельцы представителей кошачьих реже страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы.-0-
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