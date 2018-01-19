Мусульманка в хиджабе будет рекламировать косметику для волос

Британка Амина Хан, получившая популярность как бьюти-блогер в Instagram и YouTube, станет новым лицом линии косметики для волос L'Oréal Paris. Примечательно, что она первая женщина-мусульманка, которая будет рекламировать средства для волос в хиджабе.

Делать блогеров и инфлюенсеров лицами различных компаний стало уже мировым трендом. Поэтому в том, что Амина Хан стала лицом L'Oréal Paris, нет ничего необычного. Некоторых удивил скорее тот факт, что рекламировать средства для волос будет девушка в хиджабе.

Сама Амина заявила: "Мои волосы являются для меня воплощением женственности. Мне нравится ухаживать за ними, я люблю, когда они хорошо пахнут. Несмотря на то, что моя голова покрыта платком, я все равно чувствую себя ужасно, когда корни волос жирные".

Некоторое время назад Амина запустила собственную линию косметики Ardere Cosmetics.