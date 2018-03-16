Музей "Звездных войн" появится в Лос-Анджелесе

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лос-Анджелесе возведут музей, посвященный вселенной "Звездных войн", сообщает The New York Times.

Автором данного проекта выступил создатель фантастической вселенной Джордж Лукас.

Строительство музея будет длиться четыре года. По прогнозам, на реализацию идеи уйдет около миллиарда долларов. Само здание будет выглядеть, как космический корабль. По словам авторов проекта, еще десять лет назад возведение подобной конструкции было бы просто невозможно из-за отсутствия ряда инструментов. Спроектировал здание молодой архитектор.

Экспозиция музея будет состоять из целого ряда эксклюзивных вещей, созданных специально для киносаги - декорации и костюмы для фильмов. Также Джордж Лукас разместит в музее собственную коллекцию картин и иллюстраций, которая собралась у него за последние сорок лет. -0-