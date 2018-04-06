Мужчина удержал в бороде более 200 трубочек для коктейлей

Стремление попасть в Книгу рекордов Гиннеса иногда толкает людей на необычные поступки.
Житель американского Мичигана для этой цели использовал…бороду. В ней он смог разместить одновременно 215 трубочек для коктейлей. Конечно, такой рекорд не остался незамеченным – он попал в Книгу рекордов Гинесса.
Видео этого удивительного рекорда появилось на официальной странице Мировых рекордов Гиннеса на YouTube.
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