Мужчина удержал в бороде более 200 трубочек для коктейлей

Стремление попасть в Книгу рекордов Гиннеса иногда толкает людей на необычные поступки.

Житель американского Мичигана для этой цели использовал…бороду. В ней он смог разместить одновременно 215 трубочек для коктейлей. Конечно, такой рекорд не остался незамеченным – он попал в Книгу рекордов Гинесса.

Видео этого удивительного рекорда появилось на официальной странице Мировых рекордов Гиннеса на YouTube.