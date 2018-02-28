Мужчины героически спасли пса от анаконды - видео

Очевидцы засняли эпизод спасения щенка от анаконды, которая намеревалась полакомиться им. Видео сделано в Бразилии.
Вначале змею схватили за хвост двое мужчин. Они попытались оттащить ее от реки. Однако анаконда не разжимала смертельных объятий.
Тогда один из мужчин схватил палку и несколько раз ударил рептилию. Собака воспользовалась моментом и сбежала. Видимо, сильных травм она не получила.
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