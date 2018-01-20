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Музыкант Том Петти скончался от передозировки лекарств

Калейдоскоп 20.01.2018 | 09:41
Том Петти
Том Петти

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рок-музыкант Том Петти умер от передозировки сильнодействующих лекарств, их принятие привело к остановке сердца. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на данные судмедэкспертов.

Как сообщалось, американский рок-музыкант Том Петти скончался в начале октября 2017 года на 67-м году жизни. Артиста нашли в его доме в Малибу (штат Калифорния) без сознания и направили в госпиталь университета Лос-Анджелеса в Санта-Монике. Спасти музыканта медикам не удалось.

Том Петти родился 20 октября 1950 года, прославился в 1970-х, когда выступал с группой Tom Petty and the Heartbreakers. В 2002 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла. С 1989 года музыкант выступал и сольно, впоследствии выпустив несколько альбомов.-0-

Чем запомнился рок-музыкант Том Петти - лучшие песниЧем запомнился рок-музыкант Том Петти - лучшие песни
Все началось с посещения Томом шоу Эда Салливана, где он впервые увидел выступление легендарной группы The Beatles. Именно это событие кардинально изменило жизнь будущего "разбивателя сердец".

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