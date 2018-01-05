На 34-м году жизни умер актер Джон Пол Стюер из сериала "Звездный путь"

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Джон Пол Стюер, который снимался в фильме "Звездный путь: следующее поколение", скончался в возрасте 33 лет. Об этом пишет Independent.
Актер умер в первый день 2018 года - 1 января. Причина его смерти пока не раскрывается.
Помимо роли в знаменитом "Звездном пути", актер снимался в сериале "Грейс в огне" и в детском комедийном фильме "Маленькие великаны".
В последнее время Джон Пол Стюер не снимался в кино, посвятив себя музыке: он пел в рок-группе P.R.O.B.L.E.M.S. Также ему принадлежал веганский ресторан в Портленде.-0-
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