На Аляске выбирают самого толстого медведя

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный парк и заповедник Катмай в США попросил пользователей Facebook выбрать победителя в рамках Недели самого толстого мишки.
Время проведения конкурса выбрано не случайно. Считается, что в октябре катмайские бурые медведи набирают максимальный вес перед тем, как впасть в спячку.
"Мы не порицаем никого за лишний вес, — говорят сотрудники парка, — как раз наоборот: отмечаем успехи наших медведей, ведь накопленный жир — залог выживания в холодную зимнюю пору". -0-
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