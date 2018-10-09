На Аляске выбирают самого толстого медведя

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный парк и заповедник Катмай в США попросил пользователей Facebook выбрать победителя в рамках Недели самого толстого мишки.

Время проведения конкурса выбрано не случайно. Считается, что в октябре катмайские бурые медведи набирают максимальный вес перед тем, как впасть в спячку.

"Мы не порицаем никого за лишний вес, — говорят сотрудники парка, — как раз наоборот: отмечаем успехи наших медведей, ведь накопленный жир — залог выживания в холодную зимнюю пору". -0-