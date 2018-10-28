На аукцион выставлен единственный автомобиль Мерилин Монро

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабриолет Ford Thunderbird, единственный автомобиль, принадлежавший Мэрилин Монро с 1955-го по 1962 год, будет продан в рамках ежегодного аукциона Icons & Idols: Hollywood, который состоится 17 ноября 2018 года в Лос-Анджелесе. Предполагаемая цена, – от $300 тыс. до $500 тыс. Об этом сообщает интернет-издание Фонтанка.ру.

Ford Thunderbird был куплен 20 декабря 1955 года в компании "Вестпорт-Моторс". Летом 1956 года Мерилин Монро вышла замуж за писателя и сценариста Артура Миллера, и на этом автомобиле молодожены ездили во время гражданской церемонии бракосочетания.

В августе 1962 года актриса подарила машину на 18-летие сыну Ли Страсберга Джону. Документы о дарении были оформлены за пару месяцев до трагической гибели Монро.

Кабриолет Ford Thunderbird был создан в ответ на успех конкурента Chevrolet Corvette. Экземпляр, принадлежавший голливудской диве, имеет 8-цилиндровый V-образный двигатель в 225 л. с. и может развивать скорость до 180 км/ч. Он оборудован автоматической коробкой передач Ford-O-Matic, усилителем руля, электрическими стеклоподъемниками и электрической регулировкой сидений. Пробег после капремонта двигателя составляет 50 тыс. км.

У автомобиля имеется как откидная тканевая, так и опциональная съемная металлическая крыша. Откидной верх из черной ткани с овальным "иллюминатором" сзади, шины – классические американские 670R15 с белыми вставками. Салон оформлен черной и белой кожей.-0-