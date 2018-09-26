На аукционе продали паспорт Виктора Цоя

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паспорт Виктора Цоя был продан на торгах аукционного дома "Литфонд". Стоимость лота составила 9 млн российских рублей. Цена заявленная на старте составляла 2,5 млн рублей, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителя аукционного дома "Литфонд".

Документ был выдан певцу в 16 лет. В нем имеются сведения о зарегистрированном браке с Марианной Родованской в отделе ЗАГС Московского района Ленинграда.Подлинность паспорта была подтверждена экспертизой.

Записная книжка советского музыканта была продана за 3 млн российских рублей, рукопись песни - за 3,6 млн рублей. В записной книжке Виктора Цоя содержатся телефоны российских рок-музыкантов, в том числе Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, Артемия Троицкого и других.

Виктор Цой - советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино".-0-