На аукционе в Париже продали скелет динозавра за 1,5 млн евро

Скелет динозавра диплодока продали на аукционе в Париже за практически за 1,5 миллиона евро.

Сообщается, что высота скелета составляет 3 метра, длина — 12 метров. Изначально на аукционе планировали получить за него максимум около полумиллиона евро.

Также был продан и скелет другого динозавра под названием аллозавр. Покупатель отдал за него около 1,4 миллиона долларов. Отмечается, что возраст обоих лотов — свыше 145 миллионов лет. Их новых хозяином стал зарубежный коллекционер.