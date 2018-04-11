На аукционе в Париже продали скелет динозавра за 1,5 млн евро

Скелет динозавра диплодока продали на аукционе в Париже за практически за 1,5 миллиона евро.
Сообщается, что высота скелета составляет 3 метра, длина — 12 метров. Изначально на аукционе планировали получить за него максимум около полумиллиона евро.
Также был продан и скелет другого динозавра под названием аллозавр. Покупатель отдал за него около 1,4 миллиона долларов. Отмечается, что возраст обоих лотов — свыше 145 миллионов лет. Их новых хозяином стал зарубежный коллекционер.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.558 BYN
|2.5635 BYN
|2.58 BYN
|USD
|2.0698 BYN
|2.075 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.2317 BYN
|3.21 BYN
|3.245 BYN