На австралийский пляж выбросило рыбу-монстра весом 150 кг

Очевидцы засняли на австралийском пляже в штате Квинсленд необычную находку. Ею оказалась гигантская рыба.
Пользователи соцсетей предположили, что речь может идти об отряде целакантообразных - единственного рода кистеперых рыб. Другие же полагают, что это крупный групер.
Ученые также полагают, что обнаруженный монстр - квинслендский групер, вылов которого в Австралии запрещен.
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