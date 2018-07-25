На Букеровскую премию впервые номинировали комикс

На соискание Букеровской премии - награды за лучшую книгу на английском языке - впервые в истории номинировали комикс. В лонг-лист премии включена графическая новелла "Сабрина" Ника Дрнасо. Об этом сообщает 24 июля The Guardian.

"Сабрина" поборется за приз в £50 тыс. ($65,65 тыс.). Судьи Букеровской премии описали комикс как "тонкое (и) минималистичное произведение", "меняющее формы художественной литературы".

Работу Дрнасо организаторы премии в этом году, как указывает издание, посчитали лучшей за романы многих бывших лауреатов Букера, в том числе книг Пэта Баркера, Джулиана Барнса и Алана Алан Голлинггерста.