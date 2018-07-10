На Джонни Деппа подали в суд за избиение

Член съемочной группы фильма "Город лжи" подал иск в суд на Джонни Деппа. Мужчина утверждает, что актер избил его на съемочной площадке в Лос-Анджелесе.

Грег Брукс работает менеджером по подбору локаций для фильмов. По его словам, Депп кричал оскорбления в его сторону, а потом и вовсе два раза ударил его по ребрам. Но на этом история не заканчивается: актер попросил менеджера ударить его в ответ за 100 тысяч долларов.

Брукс утверждает, что Депп был пьян. После того, как он отказался от обещания, что не подаст в суд, его уволили со съемок.

Hollywood Reporter сообщает, что в фильме "Город Лжи" рассказывается про убийство известного рэпера Biggie, настоящее имя которого - Кристофер Уоллес. Джонни Депп в фильме играет детектива, который расследует не раскрытое убийство 1997 года.

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