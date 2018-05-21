"На ее месте должна быть я": в интернете обсуждают грустную бывшую принца Гарри

На выходных в Великобритании состоялась королевская свадьба. Принц Гарри связал себя узами брака с американской актрисой Меган Маркл. К церемонии были прикованы взгляды со всего мира, а на свадьбе было много знаменитых гостей, среди которых и бывшая возлюбленная принца Челси Дэйви.
Во время трансляции церемонии операторы то и дело ловили лица сидящих в зале. Иногда в объектив попадала и Челси. Зрители обратили внимание на то, что сначала она выглядела довольно счастливой, с широкой улыбкой позировала для фотографов. Однако во время самого бракосочетания в кадр несколько раз попало ее задумчивое лицо, на котором не было и тени улыбки. Зрители решили, что девушка выглядит очень расстроенной и раздосадованной. Правда нашлись и те, кто встал на защиту Челси и высказался, что она просто задумалась.
The face you make when it hits you that you are at your ex's wedding #royalwedding pic.twitter.com/ewrVgClm5m— FunkLip (@funkomi) 19 мая 2018 г.
19 мая 2018 г.
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