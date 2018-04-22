На Гавайских островах туристы испугались тюленя с ножом в зубах

На гавайском пляже молодой тюлень по кличке Мануива всплыл из морской пучины, держа в зубах непонятный предмет. Сразу туристам показалось, что это морковка, но потом рассмотрели нож, который тюлень нашел на пляже.

Но, оказывается, что бояться надо было не туристам, а подросшему тюленю, который мог проглотить острый предмет.

Сейчас Мануива находится под тщательным наблюдением офицеров Центра морских млекопитающих и отделения охраны природы и ресурсов в Калаоа. Ведь тюлень мог найти на пляже не только нож, но и другой мусор, который оставляют за собой туристы.

А Гавайский департамент земли и природных ресурсов вновь предупреждает, что оставление мусора на пляже может погубить животных.