На Гавайских островах туристы испугались тюленя с ножом в зубах

На гавайском пляже молодой тюлень по кличке Мануива всплыл из морской пучины, держа в зубах непонятный предмет. Сразу туристам показалось, что это морковка, но потом рассмотрели нож, который тюлень нашел на пляже.
Но, оказывается, что бояться надо было не туристам, а подросшему тюленю, который мог проглотить острый предмет.
Сейчас Мануива находится под тщательным наблюдением офицеров Центра морских млекопитающих и отделения охраны природы и ресурсов в Калаоа. Ведь тюлень мог найти на пляже не только нож, но и другой мусор, который оставляют за собой туристы.
А Гавайский департамент земли и природных ресурсов вновь предупреждает, что оставление мусора на пляже может погубить животных.
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