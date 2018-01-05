На границе России и Китая образовалась ледяная стена

Огромная глыба льда возникла на границе РФ и КНР на озере Ханка в китайской провинции Хэйлунцзян. Ее высота превысила 20 метров.
"Пограничье" имеет природное происхождение. Сильный ветер подогнал куски льда разных размеров к восточному берегу озера. Вначале их высота не превышала 3-4 метра, но затем увеличилась до двух десятков. Ледяной торос протянулся на несколько десятков километров.
Один из китайских фотографов сравнил образование с Великой стеной только изо льда. Метеорологи же утверждают, что это довольно редкое природное явление. Для его формирования необходимо, чтобы на озере господствовал сильный ветер, а низкие температуры держались довольно долго.
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