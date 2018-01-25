На "Грэмми" знаменитости придут с белыми розами в рамках #TimesUp

Голливуд продолжает проводить различные акции, направленные на уравнение прав мужчин и женщин на работе, а также против сексуальных домогательств. Так, в рамках кампании #TimesUp, практически все знаменитости облачились в черный цвет. Видимо, тенденция продолжится и на "Грэмми".

В этот раз в рамках данной кампании знаменитости планируют прийти с белыми розами. По мнению организаторов этого флешмоба, белая роза – символ надежды, мира, сочувствия и сопротивления.

Свое участие в данной акции уже подтвердили Рита Ора, Келли Кларксон, Дуа Липа, Синди Лаупер и Том Морелло.