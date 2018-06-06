6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На конкурсе красоты "Мисс Америка" больше не будет дефиле в купальниках. Также поменяется философия конкурса: участниц больше не будут оценивать по их внешности. Об этом сообщает Би-Би-Си.

"Мы больше не конкурс красоты, теперь мы проводим соревнование", - сказала Гретхен Карлсон, бывшая победительница шоу "Мисс Америка", которая в начале 2018 года возглавила его попечительский совет.

Дефиле в купальниках будет заменено на цикл интервью с претендентками на титул "Мисс Америка". Девушки будут рассказывать о своих увлечениях, о том, как они понимают задачи обладательницы короны "Мисс Америка". Претенденток будут судить по их внутреннему миру.

Как пояснила Гретхен Карлсон, к организаторам конкурса поступало много обращений от прекрасных девушек, которые хотели принять участие в шоу, но не хотели "разгуливать по сцене на каблуках и в купальнике". Теперь участницам не придется этого делать.

"Какая девушка не захочет обрести новые возможности, почувствовать себя сильной, получить навыки лидерства, возможность оплатить обучение и показать себя миру такой, какая она есть, саму свою душу?" - говорит Карлсон о новом формате конкурса.

Бывший исполнительный директор конкурса "Мисс Америка" Сэм Хаскелл, а также президент фонда Miss America Organization Джош Рэндл в 2017 году были уволены с должностей после того, как сайт Huffington Post опубликовал их внутреннюю переписку. В электронных письмах Сэм Хаскелл и Джош Рэндл уничижительно отзывались об участницах конкурса, их внешности, интеллекте и половой жизни. После громких увольнений в попечительский совет были назначены три бывшие победительницы конкурса, а Гретхен Карлсон его возглавила.

В последние годы Гретхен Карлсон, бывшая ведущая телеканала Fox News, занимается защитой прав женщин, которые пострадали от сексуальных домогательств. Она поддерживает движение #MeToo. В 2016 году Карлсон подала в суд на основателя Fox News Роджера Эйлса, обвинив его в домогательствах. 76-летний Эйлс отверг обвинения в свой адрес и заявил, что это месть телеведущей за то, что канал не продлил с ней контракт. Однако летом того же года Роджер Эйлс был вынужден покинуть компанию, после того как еще несколько сотрудниц выступили с подобными обвинениями. В 2017 году он умер.

Иск Гретхен Карлсон был урегулирован в досудебном порядке, компания 21st Century Fox договорилась выплатить ей $20 млн.-0-