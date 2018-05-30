На Кубе найдена окаменелая морская звезда возрастом более 60 млн лет

30 мая, Гавана /БЕЛТА - ТАСС/. На Кубе обнаружены окаменелые останки морской звезды, возраст которых составляет более 60 млн лет.

Окаменелость диаметром 4 см найдена на берегу ручья неподалеку от населенного пункта Родас на территории центральной провинции Сьенфуэгос. По словам ученых, эта морская звезда обитала в меловой период - последний период мезозойской эры, завершившийся около 66 млн лет назад.

В прошлом веке на Кубе были обнаружены еще две окаменелые морские звезды. Причем обе они моложе нынешней с геологической точки зрения. Их возраст датируется кайнозоем - текущей эрой геологической истории Земли, начавшейся вслед за меловым периодом.

За последнее время на Кубе было совершено несколько палеонтологических находок. В частности, в марте недалеко от Родаса был обнаружен окаменелый зуб огромной доисторической акулы. Резец был найден в скалистой породе на глубине 4 м местным юношей, рывшим колодец. Ученые утверждают, что зуб принадлежал акуле вида кархародон мегалодон - одной из самых больших рыб в истории, жившей несколько миллионов лет назад. В ноябре 2017 года археологи обнаружили на территории той же провинции более 40 окаменелых зубов доисторических акул. Однако ни один из них не принадлежал мегалодону.-0-