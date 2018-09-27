На Марсе обнаружили зону жизни

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи Брауновского университета, который находится в США, сделали открытие. На Марсе несколько млрд лет назад присутствовали подходящие условия для существования микроорганизмов, которые питались энергией для жизнедеятельности с помощью окисления неорганических веществ. Об этом пишет издание Science Alert.

Ученые провели анализ данных, которые были получены с помощью орбитального аппарата Mars Odyssey и определили процентное содержание в горных породах радиоактивных элементов торий и калий. Оказалось, что радиоактивных элементов было достаточно для радиолиза воды — расщепления молекул под воздействием ионизирующего излучения.

С учетом периода полураспада этих веществ ученые смогли выяснить, в каком количестве торий, калий и уран присутствовали в земной коре 4 млрд лет назад.

Исследователи выяснили, что в марсианской коре находилась глобальная зона, теоретически пригодная для обитания живых организмов. Ее толщина может ровняться нескольким км.-0-