На Марсе собираются проводить эксперименты с человеческой кожей

В Польше ученые из университета Вроцлава собираются доставить человеческие клетки на Марс.

Молодые специалисты хотят изучить влияние субкосмических условий на клетки живого организма. Также они хотят разобраться в излучениях в стратосфере, которые создают злокачественные образования на коже человека.

"Рак кожи в наше время слишком быстро популяризируется, поэтому пора действовать" - говорят ученые.

Воплотить все задуманное исследователи собираются благодаря победе в конкурсе 3Mind, где они уже выиграли 10 000 польских злотых. Однако, как они собираются добраться до Марса пока никому не известно.