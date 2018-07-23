На Марсе собираются проводить эксперименты с человеческой кожей

В Польше ученые из университета Вроцлава собираются доставить человеческие клетки на Марс.
Молодые специалисты хотят изучить влияние субкосмических условий на клетки живого организма. Также они хотят разобраться в излучениях в стратосфере, которые создают злокачественные образования на коже человека.
"Рак кожи в наше время слишком быстро популяризируется, поэтому пора действовать" - говорят ученые.
Воплотить все задуманное исследователи собираются благодаря победе в конкурсе 3Mind, где они уже выиграли 10 000 польских злотых. Однако, как они собираются добраться до Марса пока никому не известно.
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