На новозеландском острове умерла самая одинокая птица в мире

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новой Зеландии умерла самая одинокая птица в мире - олуша Найджел, прожившая пять лет на необитаемом острове, сообщает ТАСС.

В 2013 году Найджел прилетел на остров Мана и стал первой олушей, поселившейся там за последние 40 лет. Ранее сотрудники природоохранных служб разместили на острове десятки птичьих фигур из бетона. Согласно замыслу, это должно было привлечь настоящих представителей вида, способных воссоздать популяцию.

Первым, кто обратил внимание на изваяния олуш, оказался Найджел. В течение нескольких лет специалисты наблюдали за ним и вскоре заметили, что самец начал ухаживать за одной из бетонных фигур. Он соорудил для "партнерши" гнездо и регулярно "общался" с ней.

Незадолго до смерти Найджела на остров прилетели несколько настоящих олуш, но он по-прежнему сохранял верность бетонной скульптуре. По словам работников местного Отдела охраны природных ресурсов, жизнь Найджела не прошла впустую: ему удалось привлечь на остров своих собратьев, которые впоследствии смогут возродить популяцию.-0-