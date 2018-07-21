На Одесском международном кинофестивале представили инновации в мировой киноиндустрии. Теперь снимать кино можно без присутствия актера на съемочной площадке – его можно снять один раз, а потом искусственный интеллект считывает его речь, мимику и жесты. Это экономит время, деньги и упрощает съемочный процесс.

Эти и другие технологии представили на Ай-Клабе. Как все это можно применить в кино, обсуждали кинематографисты и инвесторы. Премьеры Одесского международного фестиваля можно будет посмотреть в кинотеатрах уже этой осенью.