На Одесском международном кинофестивале представили инновации в мировой киноиндустрии. Теперь снимать кино можно без присутствия актера на съемочной площадке – его можно снять один раз, а потом искусственный интеллект считывает его речь, мимику и жесты. Это экономит время, деньги и упрощает съемочный процесс.
Эти и другие технологии представили на Ай-Клабе. Как все это можно применить в кино, обсуждали кинематографисты и инвесторы. Премьеры Одесского международного фестиваля можно будет посмотреть в кинотеатрах уже этой осенью.
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