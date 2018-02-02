На остановках в Лос-Анджелесе появилась странная реклама - видео

На автобусных остановках Лос-Анджелеса появилась довольно необычная реклама - "синтетические" люди в полиэтилене, которые могут "дышать" и "двигаться".

В скором времени компания Netflix выпустит свой новый сериал под названием "Видоизменённый углерод". В связи с его выходом на остановках в западном Голливуде появились искусственные люди, завернутые в полиэтилен. Многих прохожих шокирует такая реклама, но некоторые были в восторге от этой идеи.

Так как манекен под пленкой дышит и двигается, местные жители сначала решили, что там находится реальный человек.