На полюсах Луны обнаружена замерзшая вода

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые нашли достоверное подтверждение того, что на полюсах Луны есть вода. Астрономам удалось обнаружить ее в виде льда в тени кратеров, куда не проникает солнечный свет. Об этом сообщает британская служба новостей BBC.

Открытие совершила группа ученых, среди которых специалисты Гавайского университета, Университета Брауна и одного из основных отделений NASA - Исследовательского центра Эймса в Кремниевой долине. Наличие водного льда на спутнике Земли установили при помощи картирующего спектрометра М3 (Moon Minearology Mapper), отправленного к Луне в 2008 году вместе с индийским спутником "Чандраян-1".

Эксперты утверждают, что по количеству и способу распределения льда на поверхности Луна явно отличается от других объектов Солнечной системы, где когда-либо была обнаружена вода. Небольшие скопления льда замечены в тени высоких стен кратеров, расположенных у полюсов спутника. Эти места не освещаются Солнцем, поскольку ось вращения Луны наклонена на 1,53 градуса. В результате температура на этих участках не превышает минус 153 градуса по Цельсию.

Ученые полагают, что обнаруженные источники замерзшей воды в будущем могут использоваться при освоении Луны. Потребление "лунной" воды избавит людей от необходимости доставлять этот ценный груз с Земли.-0-