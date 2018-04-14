На роль Терминатора назначен новый актер

Режиссер Тим Миллер приступает к съемкам нового фильма о Терминаторе. На главную роль вместо Арнольда Шварценеггера назначен 35-летний американский актер Гэбриел Луна, наиболее известный по роли Призрачного гонщика из сериала "Агенты Щ.И.Т.".

Сценарий фильма пока держат в секрете, к съемкам планируют приступить летом этого года. Премьерный показ запланирован на 22 ноября 2019 года.

70-летний Шварценеггер недавно перенес операцию на открытом сердце. Очнувшись от наркоза, он произнес свою коронную фразу из культового сериала: "Я вернулся".