На роль Терминатора назначен новый актер

Режиссер Тим Миллер приступает к съемкам нового фильма о Терминаторе. На главную роль вместо Арнольда Шварценеггера назначен 35-летний американский актер Гэбриел Луна, наиболее известный по роли Призрачного гонщика из сериала "Агенты Щ.И.Т.".
Сценарий фильма пока держат в секрете, к съемкам планируют приступить летом этого года. Премьерный показ запланирован на 22 ноября 2019 года.
70-летний Шварценеггер недавно перенес операцию на открытом сердце. Очнувшись от наркоза, он произнес свою коронную фразу из культового сериала: "Я вернулся".
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