На спутнике Сатурна обнаружили признаки жизни

Специалисты из NASA обнаружили в атмосфере Титана, спутника Сатурна, вещество, свидетельствующее о наличии микроорганизмов. Информация об этом опубликована на специализированном научном сайте Phys.org.

Над поверхностью спутника Сатурна специалисты зафиксировали небольшую концентрацию акрилонитрила — соединения, участвующего в формировании клеточных мембран микроорганизмов. Больше всего подобных молекул обнаружили над южным полюсом Титана. Из-за низких температур акрилонитрил концентрируется в капли и попадает в метановые озера.

В ходе эксперимента было установлено, что на севере спутника данного вещества хватит для создания 10 тысяч живых клеток на 1 кубический сантиметр. Данная цифра превышает число микроорганизмов в прибрежных районах земных океанов.-0-