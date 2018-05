На свадьбу принцу Гарри и Меган Маркл королева подарила электромобиль Jaguar

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В качестве подарка на свадьбу принцу Гарри и Меган Маркл Елизавета II выбрала электромобиль Jaguar E-Type Concept Zero. Об этом пишут СМИ.

Известно, что автомобиль, который выполнен в светло-голубом цвете, получил в честь даты свадьбы номера "E190518".

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ