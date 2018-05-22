На свадьбу принцу Гарри и Меган Маркл королева подарила электромобиль Jaguar

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В качестве подарка на свадьбу принцу Гарри и Меган Маркл Елизавета II выбрала электромобиль Jaguar E-Type Concept Zero. Об этом пишут СМИ.

Известно, что автомобиль, который выполнен в светло-голубом цвете, получил в честь даты свадьбы номера "E190518".

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 мая 2018 г.

Электрокар изготовлен на базе старинного Jaguar E-Type 1968 года, но оснащен электрическим мотором и 220-киловаттным аккумулятором. Авто может разогнаться до 100 км/ч за 5,5 сек. Без дополнительной подзарядки электрокар может проехать 270 км, максимальная скорость достигнет отметки в 240 км/ч.

Стоимость подарка оценивается в 350 000 фунтов стерлингов.

Кроме того, уже опубликованы первые официальные свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл.

На фотографиях супружеская пара выглядит безукоризненно.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Принц подарил невесте кольцо, которое ранее принадлежало его матери - принцессе Диане.-0-