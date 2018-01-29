На Урале нашли редкий изумруд весом 1,6 кг

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Малышевском подземном руднике (Россия) найден редкий изумруд массой 1,6 кг, сообщают информагентства.

Камни такого внушительного размера встречаются в природе очень редко. Однако найденный изумруд по своим параметрам отнесен ко второму сорту, так как является светло-зеленым и полупрозрачным, а не прозрачным.

Новому минералу в ближайшее время дадут имя. Определят его по итогам конкурса.

Крупный кристалл был найден в очистном забое шахты. Его стоимость специалисты оценили в 4 млн российский рублей.

Малышевское месторождение изумрудов находится в Свердловской области Российской Федерации, вблизи поселка имени Малышева. Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение - самое крупное месторождение изумрудов в Европе, одно из трех в мире и единственное в России. Уральские изумруды высоко ценятся на мировом рынке драгоценных камней, поскольку наделены уникальным желтоватым оттенком, не свойственным этому минералу. Они известны под брендом "Малышевские изумруды".-0-