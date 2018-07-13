Надежда Кадышева сменила имидж

Долгие годы мы видели Надежду Кадышеву в одном и том же образе – меха, яркие наряды и макияж, пышная прическа. В один момент даже стало казаться, что артистка перестала стареть и застряла в одном времени. Но недавно она все же решилась на перемены.

Смене имиджа, хоть и не кардинальной, поспособствовал знакомый стилист. 59-летняя артистка прогулялась с ним по магазинам, а также немного изменила прическу. Фотография по итогам встречи появилась в интернете и поразила поклонников. Кадышеву просто не узнать без привычных блесток и меха, да и новая стрижка заметно освежила образ артистки.

Некоторые поклонники даже заявили, что не узнали бы "новую" Надежду на улицах города. Другие отметили замечательную работу стилиста, сумевшего подобрать “не стариковский, но элегантный возрастной образ”. Правда, нашлись и те, кто решил, что теперь Кадышева потеряла свою “изюминку”.