Надежда Писарева вышла замуж

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надежда Писарева, которая недавно заявила о завершении карьеры биатлонистки, вышла замуж.
Снимком радостного события 29-летняя спортсменка поделилась сегодня в соцсети Instagram.
Как пишет tribuna.com, избранником белоруски стал Андрей Шатохин, который является сервисменом сборной России.
Надежда Писарева является бронзовым призером чемпионата мира по биатлону 2011 года в эстафете. Она два раза выступала на Олимпийских играх: в Сочи (2014 год) и в Пхенчхане (2018 год). На Олимпиаде в Сочи в составе сборной Беларуси стала 5-й в эстафете.-0-
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