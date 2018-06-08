Надежда Писарева вышла замуж

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надежда Писарева, которая недавно заявила о завершении карьеры биатлонистки, вышла замуж.

Снимком радостного события 29-летняя спортсменка поделилась сегодня в соцсети Instagram.

Публикация от Pisareva Nadezhda (@pisarevanadezhda_official) 8 Июн 2018 в 4:55 PDT

Как пишет tribuna.com, избранником белоруски стал Андрей Шатохин, который является сервисменом сборной России.

Надежда Писарева является бронзовым призером чемпионата мира по биатлону 2011 года в эстафете. Она два раза выступала на Олимпийских играх: в Сочи (2014 год) и в Пхенчхане (2018 год). На Олимпиаде в Сочи в составе сборной Беларуси стала 5-й в эстафете.-0-