Найден актер на роль старшего брата Шелдона в "Теории большого взрыва"

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старшего брата Шелдона Купера в новом сезоне "Теории большого взрыва" сыграет Джерри О'Коннелл, сообщает Deadline.com.
Команда "Теории большого взрыва" пока не приступила к работе над сценарием 11 сезона популярного сериала. Однако уже известно, что помимо свадьбы Шелдона и Эми поклонников сериала ожидает знакомство со старшим братом главного героя - Джорджи Купером. Эту роль исполнит Джерри О'Коннелл, известный по проектам "Мое второе я" и "Параллельные миры". В новом сериале о детстве Шелдона маленького Джорджи Купера играет Монтана Джордан.
Ранее сообщалось, что в 11 сезоне "Теории большого взрыва" снимется Билл Гейтс.-0-
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