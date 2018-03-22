Найден актер на роль старшего брата Шелдона в "Теории большого взрыва"

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старшего брата Шелдона Купера в новом сезоне "Теории большого взрыва" сыграет Джерри О'Коннелл, сообщает Deadline.com.

Команда "Теории большого взрыва" пока не приступила к работе над сценарием 11 сезона популярного сериала. Однако уже известно, что помимо свадьбы Шелдона и Эми поклонников сериала ожидает знакомство со старшим братом главного героя - Джорджи Купером. Эту роль исполнит Джерри О'Коннелл, известный по проектам "Мое второе я" и "Параллельные миры". В новом сериале о детстве Шелдона маленького Джорджи Купера играет Монтана Джордан.

Ранее сообщалось, что в 11 сезоне "Теории большого взрыва" снимется Билл Гейтс.-0-