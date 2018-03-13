Найдена новая опасность смартфонов

Ученые выяснили новые опасные свойства смартфонов. Оказалось, что у владельцев гаджетов могут появиться проблемы с психикой. Постоянные звонки и оповещения стимулируют гормоны стресса, постоянно вызывая защитную реакцию. Об этом сообщает Business Insider.
В ходе исследования выяснилось, что почти 90% американских студентов жалуются на "фантомные" звонки - когда мозг реагирует на телефон, даже если тот отключен. Около 86% американских граждан утверждают, что постоянно проверяют электронную почту и соцсети, зная что им никто не должен в этот момент написать.
Мозг владельцев смартфонов постоянно находится в состоянии стресса и страха. В результате могут возникнуть психические расстройства.
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