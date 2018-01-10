Найдена птица, которая поглощает свет почти на 100%

У самцов одного из семейств райских птиц, обитающих в Новой Гвинее, обнаружили уникальные свойства. Эти пернатые поглощают 99,95% попадающего на них света, передают информагентства.

Оперение с необычными свойствами обнаружили у одного из семейств райских птиц (Paradisaeidae) - щитоносной райской птице. Обычно птичьи перья представляют собой фракталы и при просмотре через микроскоп каждое из них выглядит как миниатюрное перышко. Перья же щитоносов похожи на ершики или растения с прижатым к стволу листьями.

"Щетинки" являются крошечными ловушками для светового потока. Лучи начинают отражаться от них, теряя при этом свою интенсивность, то есть фактически поглощаясь. Таким образом птицы очень ловко скрываются от хищников и сторонних наблюдателей, которые видят вместо них пустое место.

Не исключено, что оперение "чернышей" помогает им добиваться расположения самок. Во время брачных игр самцы демонстрируют черную плоскость, на которой заметны вкрапления ярких точек. Чем темнее "фон", тем выше привлекательность самца.