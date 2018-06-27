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Найдено продлевающее жизнь вещество

Калейдоскоп 27.06.2018 | 16:15
Фото из архива
Фото из архива

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Университета Маршалла в США обнаружили специфический фермент, который тесно связан с процессом старения. Об этом пишут СМИ со ссылкой на научный доклад на портале nature.com.

Эксперты продемонстрировали, что фермент, называемый натрий-калиевой аденозинтрифосфатазой (pNaKtide), может влиять на процесс старения. По мнению ученых, это вещество может стать основой для препаратов, которые будут помогать в замедлении старения.

Эксперимент проводился в течение года, пожилые лабораторные мыши сидели на "западной диете" с высоким содержанием жиров и углеводов (42% и 42,7% соответственно), что сделало заметными признаки их старения. При этом было замечено, что у мышей, получающих инъекции pNaKtide, замедлялось старение. Такие же результаты были получены на культурах человеческих фибробластов - клеток соединительной ткани.

По словам специалистов, если фермент pNaKtide окажется безопасным для человеческого организма, то это вещество может стать основой для антивозрастной терапии.-0-

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Теги
наука, США, ученые
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