Наркодилер спутал полицейское авто с такси в Дании

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дании наркодилер спутал полицейское авто с такси. О курьезе рассказали сами служители закона в Twitter-аккаунте, сообщают информагентства.
В Копенгагене распространитель наркотиков так спешил домой с партией конопли, что по ошибке сел в полицейский автомобиль вместо такси. "Он был сильно удивлен, когда понял, что едет в автомобиле полиции", - сказано в сообщении правоохранителей в Twitter.
Также сообщается, что при обыске у мужчины было обнаружено при себе около тысячи доз наркотика. Наркодилер арестован, его судьбу решит суд.-0-
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