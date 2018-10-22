NASA нашла айсберг идеальной прямоугольной формы

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снимок айсберга прямоугольной формы опубликовало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем официальном аккаунте в Twitter.
"Шельфовый айсберг плавает недалеко от шельфового ледника Ларсена, у побережья Антарктического полуострова. Острые углы и плоская поверхность говорят о том, что, скорее всего, он недавно откололся от ледяного шельфа", - сообщается в подписи к фотографии.
Гляциолог Келли Брант, ученый, специализирующийся на изучении природных льдов, сообщила интернет-изданию Live Science, что оценить размеры айсберга по фотографии трудно, но в ширину он, вероятно, больше полутора километров. Судя по его внешнему виду, он недавно откололся от шельфа.
Гляциолог отметила, что не рекомендует ходить по поверхности айсберга, обнаруженного NASA. Он маленький и неустойчивый, и в нем в любой момент может появиться трещина.-0-
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