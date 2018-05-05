НАСА отправило на Марс космический аппарат InSight

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США отправило миссию на Марс.

Ракета "Атлас" стартовала с военно-воздушной базы "Ванденберг" в Калифорнии 5 мая в 04:05 утра по местному времени. Предполагается, что посадка на Марс состоится в конце ноября.

Посадочный зонд доставит на поверхность Красной планеты сейсмометры, задача которых - измерять тектоническую активность Марса. Выявленные колебания помогут выяснить, как образовалась планета 4,6 млрд лет назад.

Когда ученые получат информацию о сейсмической активности Марса с разных направлений, они планируют построить трехмерную схему внутреннего состава Красной планеты.

НАСА уже отправляло сейсмометры на Марс в 1970-х годах в рамках программы "Викинг". Но тогда обнаружить сейсмическую активность Марса не получилось, удалось лишь зафиксировать колебания зонда под действием ветра. InSight по своей программе поместит сейсмометры в марсианский грунт.

Даже слабые сигналы дадут ученым информацию о составе планеты, а это поможет создать модель Марса в разрезе.

Пока же версии ученых строятся на предположениях, что у планеты - металлическое ядро, плотная мантия и более легкая кора, но где точно проходят границы между ними, пока неясно.

Авторы эксперимента с сейсмометрами - французские разработчики, авторству которых принадлежат специальные датчики, способные улавливать низкочастотные колебания. Британские специалисты разработали сейсмометры размером с монету, которые будут следить за высокочастотными колебаниями.

InSight опытным путем попытается выяснить, осталась ли в марсианской коре жидкость.

Для этого в InSight есть радиооборудование. Среди оборудования InSight имеет также теплоанализатор, который пробурит пятиметровую скважину для измерения теплового потока.

InSight войдет в атмосферу Марса со скоростью 6 км/с

Приземление будет одним из главных испытаний для космического аппарата.