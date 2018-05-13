NASA планирует отправить на Марс вертолет

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) озвучило намерение в июле 2020 года в процессе очередной миссии по исследованию планеты отправить на Марс небольшой вертолет.
Разработки этого летательного аппарата начались в 2013 году. Планируется, что летательный аппарат после доставки на планету одновременно с марсоходом, совершит несколько тестовых полетов над поверхностью Марса. Какие задачи вертолет при это будет выполнять, пока не говорится.
Идея полета вертолета в атмосфере Красной планеты – это перспективная разработка. Планируется, что в будущем вертолет станет источником многих открытий, связанных с изучением Марса.
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