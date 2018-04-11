NASA показало фото северного полушария Юпитера

Снимок северного полушария был сделан с космического корабля "Юнона". Изображение опубликовано на сайте NASA.
Во время съемки 1 апреля летательный аппарат находился на высоте 12326 километров от пика облаков Юпитера.
Космический корабль "Юнона" первой в истории изучения Юпитера будет делать облет этой планеты через полюса. Стартовал аппарат с мыса Канаверал во Флориде 5 августа 2011 года.
NASA ранее уже публиковало снимок бури на Юпитере, а также фото облачных поясов в южном полушарии планеты.
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