NASA показало фото северного полушария Юпитера

Снимок северного полушария был сделан с космического корабля "Юнона". Изображение опубликовано на сайте NASA.

Во время съемки 1 апреля летательный аппарат находился на высоте 12326 километров от пика облаков Юпитера.

Космический корабль "Юнона" первой в истории изучения Юпитера будет делать облет этой планеты через полюса. Стартовал аппарат с мыса Канаверал во Флориде 5 августа 2011 года.

NASA ранее уже публиковало снимок бури на Юпитере, а также фото облачных поясов в южном полушарии планеты.