NASA разработало виртуальные туры по экзопланетам

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в соответствии с проектом The Exoplanet Travel Bureau ("Бюро путешествий на экзопланеты") ввело в действие симулятор, который позволяет в режиме виртуальной реальности побывать на экзопланетах. Об этом сообщает сайт NASA.

"Звездным туристам" пока доступны интерактивные визуализации только нескольких экзопланет - TRAPPIST-1e в созвездии Водолея, Kepler-186f и Kepler-16b в созвездии Лебедя.

Kepler-186f расположен на расстоянии около 492 световых лет от Земли. Kepler-16b находится на удалении двухсот световых лет и обращается вокруг двойной звездной системы. TRAPPIST-1e, расположена в 40 световых лет и считается потенциально обитаемой.

При наведении на эти небесные объекты сначала можно получить информацию об этих планетах, потом рассмотреть космические панорамы, основанные на реальных результатах научных исследований, хотя многие изображения пока представляют художественный вымысел, потому что современные телескопы не способны делать детальные снимки экзопланет.