NASA засняло "розовый шторм" на Юпитере

Агентство NASA опубликовало фотоснимки "розовой бури", бушевавшей недавно на Юпитере. Их сделала автоматическая межпланетная станция Juno в ходе одиннадцатого по счету сближения с планетой.
Шторм зафиксировали на северном полушарии планеты. Аппарат находился в 12 тыс. км от облачного слоя. На самом деле он не выглядит так красиво, его обработали в фоторедакторе, чтобы он выглядел интереснее.
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