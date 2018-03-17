NASA засняло "розовый шторм" на Юпитере

Агентство NASA опубликовало фотоснимки "розовой бури", бушевавшей недавно на Юпитере. Их сделала автоматическая межпланетная станция Juno в ходе одиннадцатого по счету сближения с планетой.

Шторм зафиксировали на северном полушарии планеты. Аппарат находился в 12 тыс. км от облачного слоя. На самом деле он не выглядит так красиво, его обработали в фоторедакторе, чтобы он выглядел интереснее.